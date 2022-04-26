В Бурятии девочки справили нужду на сверстницу из-за ревности к мальчикам

Жертва нападения двух сверстниц в микрорайоне Кирзавод в Улан-Удэ рассказала свою версию случившегося, пишет КП.

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Ранее сообщалось, что 17-летняя студентка и ее 15-летняя подруга палками избили девочку по голове и телу, сняли с нее одежду и разорвали ее, после чего убежали. Также они поджигали волосы жертвы зажигалкой и тушили об ее лицо окурки.

Девочка рассказала, в тот день ей написали две подруги и предложили поехать с ними в Кирзавод, чтобы провести время с мальчиками, на что она согласилась.

Однако вместо друзей ее там встретили злоумышленницы. Там они забрали ее телефон, начали разбивать его об гараж и избили школьницу.

«Остановились только когда мимо прошел мужчина. Чтобы он не заметил и не вызвал полицию, они на несколько секунд успокоились, и повели меня в какую-то заброшенную квартиру», – призналась потерпевшая.

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Там сообщницы стали еще сильнее бить девочку. Они оплевали ее и справили нужду на ее ноги. Также злоумышленницы пытались засунуть бутылку в рот и заставили девочку есть хлеб с пола. «Это тебе за то, что ты спишь с мальчиками за деньги», – аргументировали свои действия они. Жертва отметила, что ни с кем я не спала.