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Пятница, 1 июля, 2022

В Брянске пожаловались на ужас в подъездах дома на улице Костычева

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В Брянске пожаловались на ужас в подъездах дома на улице Костычева

В Брянске пожаловались на ужас в подъездах дома на улице Костычева

Жильцы дома №43 по улице Костычева в Брянске пожаловались на работу управляющей компании «Славянская», пишет Брянск Today.

В частности, горожан не устраивает, в каком состоянии находятся подъезды.

«Это какой-то ужас. Организация ничего не делает и уклоняется от своих обязательств, которые были на нее наложены. В подъезде требуется ремонт, разбиты стены, протекает крыша, поломаны ящики для почты», – жалуются жильцы многоэтажки.

Недовольные брянцы отметили, что платят деньги за капремонт, однако это не меняет ситуацию.

Пользователи посоветовали написать жалобу в жилищную инспекцию и прокуратуру.

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