В Брянске пожаловались на ужас в подъездах дома на улице Костычева

Жильцы дома №43 по улице Костычева в Брянске пожаловались на работу управляющей компании «Славянская», пишет Брянск Today.

В частности, горожан не устраивает, в каком состоянии находятся подъезды.

«Это какой-то ужас. Организация ничего не делает и уклоняется от своих обязательств, которые были на нее наложены. В подъезде требуется ремонт, разбиты стены, протекает крыша, поломаны ящики для почты», – жалуются жильцы многоэтажки.

Недовольные брянцы отметили, что платят деньги за капремонт, однако это не меняет ситуацию.

Пользователи посоветовали написать жалобу в жилищную инспекцию и прокуратуру.