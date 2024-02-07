В ближайшие часы в Рязанской области начнётся метель

В ближайшие пару часов в Рязанской области ожидается ухудшение погоды. Метеопредупреждение разместил сайт регионального ГУ МЧС России.

Синоптики ожидают снег, местами сильный, метель, в отдельных районах области мокрый снег. Также прогнозируются налипание мокрого снега, гололёд.

Ветер усилится порывами до 14-19 метров в секунду. Видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров, образуются гололедица, снежные заносы.

Потенциально опасная погода в регионе сохранится сегодня до конца суток, ночью и утром 8 февраля.