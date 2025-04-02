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Новости России

В Белгороде разгорелся скандал из-за свалки пустых упаковок из-под льготных лекарств

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Возбуждено административное дело после обнаружения в Архиерейской роще в Белгороде свалки с пустыми упаковками из-под льготных лекарств, пишет портал Go31.

Провести расследование и найти виновных в случившемся предстоит управлению экологического и охотничьего надзора.

По данным издания, на коробках была надпись, что получатель лекарств – льготная аптека на улице Горького.

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В городской поликлинике пояснили, что препараты выдали пациенту в коробке из-под других лекарств для удобства транспортировки.

В ходе расследования установят личность получателя препаратов. Виновника привлекут к административной ответственности.

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