В Белгороде объяснили решение скрыть адреса бомбоубежищ

Глава ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов высказался о причинах скрытия информации об адресах бомбоубежищ в областном центре, сообщает Fonar.tv.

По его словам, в случае опасности белгородцев не пустят туда, поскольку для них предусмотрены подвалы домов, паркинги, подземные переходы и другие укрытия. Выяснилось, что оборудованные бомбоубежища предназначены для сотрудников отдельных предприятий.

«Поймите, если мы сейчас озвучим информацию о бомбоубежищах, мы, по сути, нашему потенциальному противнику передадим информацию в виде координат объектов экономики, которые продолжают работу в особый период», – пояснил Потапов.

Чиновник уточнил, что в такой ситуации «мы бы рассказали, куда нужно нанести удары, чтобы нанести наибольший урон».