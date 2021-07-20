В Белгороде не смогли ответить на вопрос о доплатах медикам за прививки пациентам

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Глава Депздрава Белгородской области Андрей Иконников не стал давать комментарий после появления информации о доплатах медработникам за каждого привитого пациента, пишет портал «Go31.ru».

Ранее портал «Медуза», (СМИ, признанное выполняющим функцию иностранного агента), опубликовал статью со сведениями о доплатах белгородским врачам за поставленные прививки: по 184 или 299 рублей за каждую, в зависимости от выполнения плана.

При этом издание не предоставило ссылку на документ, подтверждающий эту информацию.

Иконников отметил, что «это информация для служебного пользования».