В Башкирии поймали маньяка, который насиловал и расчленял женщин

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Стерлитамака, который обвиняется в изнасиловании и убийстве женщин, сообщает ИА «Башинформ».

В октябре прошлого года стало известно об исчезновении 43-летней горожанки. Выяснилось, что к этому причастен именно обвиняемый.

Также правоохранители установили, что злоумышленник имеет отношение к еще двум преступлениям против половой свободы. Одной из его жертв оказывалась бывшая жена, а другой – женщина, с которой мужчина познакомился в соцсетях.

Однако обе потерпевшие тогда отказались писать заявления о совершенных в отношении них преступных посягательствах.

Также стало известно, что пропавшая в 2007 году при схожих обстоятельствах 34-летняя женщина перед смертью контактировала с обвиняемым.

В итоге преступник указал, где оставил части тел потерпевших. Злоумышленник надругался над двумя пропавшими женщинами, расчленил тела и выбросил их части в различных районах республики.