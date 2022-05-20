В Архангельской области мужчина сжег возлюбленную в ковре и лег спать

Стражи порядка задержали 35-летнего жителя поселка Кулой Архангельской области, которого обвиняют в убийстве сожительницы, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, обожженное тело женщины нашли в квартире после тушения пожара. Выяснилось, что возлюбленные распивали спиртное. В разгар застолья парочка поругалась.

В итоге злоумышленник женщина ударила его кочергой, после чего он нанес ей несколько ударов ножом, а затем забил до смерти молотком.

«Желая скрыть преступление, мужчина завернул тело сожительницы в ковер и поджег, после чего ушел в соседнюю комнату и уснул», — сообщает СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»