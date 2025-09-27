Суббота, 27 сентября, 2025
9.3 C
Рязань
Власть и политика

В 2026 году начнётся капитальный ремонт вокзала Рязань-1 — Павел Малков

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил в областном центре железнодорожный вокзал «Рязань-1», где провел рабочую встречу с начальником дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»Романом Цукановым. На месте они обсудили систему обеспечения безопасности пассажиров и концепцию капитального ремонта железнодорожного комплекса, построенного более 60 лет назад.

Ежедневно «Рязань-1» обслуживает свыше 3000 пассажиров поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Павел Малков осмотрел залы ожидания, а также кассовый зал и неэксплуатируемые в настоящее время помещения вокзала.

Губернатор Павел Малков отметил: «Благодарю РЖД за поддержку и внимание к нашему региону. Предстоит определить внешнее оформление и внутреннее зонирование: залы ожидания, кассы, зоны кафе. Вокзал будет полностью адаптирован для маломобильных граждан. Со своей стороны приведём в порядок прилегающую улицу. Недавно открыли новый сквер со стелой около вокзала Рязань-2, и появилась идея продолжить этот сквер и соединить оба вокзала удобным пешеходным маршрутом. Также проработаем строительство надземного перехода через Первомайский проспект, чтобы людям не приходилось ждать светофор».

Начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Роман Цуканов поблагодарил Губернатора за активное участие в поддержке проектов по обновлению железнодорожной инфраструктуры. По его словам, в текущем году будет организована необходимая подготовительная работа, которая позволит начать ремонт по плану, в 2026 году. Отдельное внимание будет уделено проработке вопросов, связанных с обеспечением транспортной безопасности в этот период.

Самые читаемые материалы

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости Касимова

В Касимовском округе ночью горел жилой дом 

На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек. 
Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Новости России

Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Маргарита Симоньян.

Последние новости

Новости Касимова

В Касимове начался отопительный сезон

В первую очередь тепло получат социальные объекты, такие как школы и детские сады.
Происшествия

Женщина сломала ключицу, спасаясь от пожара в Рязанской области

Все жильцы успели покинуть здание, но одна из женщин упала и получила перелом ключицы. Ее госпитализировали в Областную клиническую больницу.
Общество

Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН

Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Московском шоссе в Рязани

Происшествие произошло на Московском шоссе на перекрестке около Дворца торжеств. Столкнулись три автомобиля.
Новости России

Зеленский пригрозил Москве блэкаутом и высказался о «Томагавках»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева заключать дополнительные соглашения о поставках вооружения
Новости России

«Лабубу» вышли из моды: продажи популярных игрушек рухнули в три раза

Если ранее покупатели приобретали сразу несколько «Лабубу» или целые партии, то сейчас их берут значительно реже, в основном по одной штуке.
Происшествия

Мужчина погиб в результате пожара на Московском шоссе в Рязани

В 13:43 произошел пожар на Московском шоссе в Рязани. Загорелось металлическое здание размером 10 на 8 метров.
Происшествия

Три человека пострадали при лобовом столкновении в Рязанской области

После столкновения «Гранта» отлетела в сторону, где были припаркованы другие машины. Они не получили повреждений.