В 2026 году начнётся капитальный ремонт вокзала Рязань-1 — Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил в областном центре железнодорожный вокзал «Рязань-1», где провел рабочую встречу с начальником дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»Романом Цукановым. На месте они обсудили систему обеспечения безопасности пассажиров и концепцию капитального ремонта железнодорожного комплекса, построенного более 60 лет назад.

Ежедневно «Рязань-1» обслуживает свыше 3000 пассажиров поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Павел Малков осмотрел залы ожидания, а также кассовый зал и неэксплуатируемые в настоящее время помещения вокзала.



Губернатор Павел Малков отметил: «Благодарю РЖД за поддержку и внимание к нашему региону. Предстоит определить внешнее оформление и внутреннее зонирование: залы ожидания, кассы, зоны кафе. Вокзал будет полностью адаптирован для маломобильных граждан. Со своей стороны приведём в порядок прилегающую улицу. Недавно открыли новый сквер со стелой около вокзала Рязань-2, и появилась идея продолжить этот сквер и соединить оба вокзала удобным пешеходным маршрутом. Также проработаем строительство надземного перехода через Первомайский проспект, чтобы людям не приходилось ждать светофор».



Начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Роман Цуканов поблагодарил Губернатора за активное участие в поддержке проектов по обновлению железнодорожной инфраструктуры. По его словам, в текущем году будет организована необходимая подготовительная работа, которая позволит начать ремонт по плану, в 2026 году. Отдельное внимание будет уделено проработке вопросов, связанных с обеспечением транспортной безопасности в этот период.