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Четверг, 10 февраля, 2022

Увольнение главврача, отмена маршрутки, самоубийство пенсионера

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Увольнение главврача, отмена маршрутки, самоубийство пенсионера

7info
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РИА «7 новостей» представляет новости Рязани за 10 февраля.

В гараже на окраине Рязани покончил жизнь самоубийством 76-летний военный пенсионер. Рязанец оставил предсмертную записку.

Экологи выступили против застройки поймы Оки под Рязанью. На встрече был премьерный показ от известного рязанского пейзажного фотографа, действующего члена РОО РГО (русского географического общества), воздухоплавателя Олега Буцкого.

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С 11 февраля прекращается действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 82М2, сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

Решение принято после того, как перевозчик не выпустил на маршрут ни одного автобуса три дня подряд.

Руководители крупнейших торговых центров Рязани публично обратились к губернатору Рязанской области Николаю Любимову с просьбой отменить QR-коды для посетителей ТРЦ.

По мнению бизнесменов, эта мера полностью утратила смысл.

Главный врач Перинатального центра Рязани Ирина Девятова покинула свой пост, сообщает Минздрав региона. По данным ведомства, Девятова уволилась по собственному желанию.

Александр Терещенко стал главным врачом перинатального центра Рязанской области. Приказ о назначении нового руководителя вышел 9 февраля.

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