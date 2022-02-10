Мэрия Рязани сообщила о прекращении действия лицензии на маршрут № 82М2

С 11 февраля прекращается действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 82М2, сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

Решение принято после того, как перевозчик не выпустил на маршрут ни одного автобуса три дня подряд.

Ранее ООО «РязаньПассажирТранс» не исполнял обязательства по пассажирским перевозкам на должном уровне, сообщила администрация Рязани. В 2019 и в 2020 году он переносил сроки по переходу на использование автобусов большей вместимости, но в итоге так и не выполнил эти обязательства. В 2022 году перевозчик отказался приобретать автобусы среднего класса и продолжил оказание транспортных услуг на автобусах малого класса. Помимо этого, на протяжении последних двух лет он осуществлял выпуск на линию 10-15 единиц техники вместо установленных 34.