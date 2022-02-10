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Четверг, 10 февраля, 2022

Мэрия Рязани сообщила о прекращении действия лицензии на маршрут № 82М2

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Мэрия Рязани сообщила о прекращении действия лицензии на маршрут № 82М2

7info
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С 11 февраля прекращается действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 82М2, сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

Решение принято после того, как перевозчик не выпустил на маршрут ни одного автобуса три дня подряд.

Ранее ООО «РязаньПассажирТранс» не исполнял обязательства по пассажирским перевозкам на должном уровне, сообщила администрация Рязани. В 2019 и в 2020 году он переносил сроки по переходу на использование автобусов большей вместимости, но в итоге так и не выполнил эти обязательства. В 2022 году перевозчик отказался приобретать автобусы среднего класса и продолжил оказание транспортных услуг на автобусах малого класса. Помимо этого, на протяжении последних двух лет он осуществлял выпуск на линию 10-15 единиц техники вместо установленных 34.

— Вопросы качественного транспортного обслуживания микрорайона Недостоево и Октябрьского городка находятся на контроле руководства управления транспорта и будут решаться в оперативном порядке, — говорится в сообщении пресс-службы.

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