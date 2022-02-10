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Четверг, 10 февраля, 2022

Военный пенсионер покончил с собой в гараже на окраине Рязани

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Военный пенсионер покончил с собой в гараже на окраине Рязани

7info
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В гараже на окраине Рязани покончил жизнь самоубийством 76-летний пенсионер, сообщает «МК», ссылаясь на источник.

Труп мужчины нашли 9 февраля. Рязанец оставил предсмертную записку.

Известно, что погибший раньше был военнослужащим.

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