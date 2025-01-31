Успеть среди последних и всё же насладиться! Афиша мероприятий Рязани на выходные 1-2 февраля 

С наступлением последнего месяца зимы многие из привычных и любимых нами площадок уходят в недолгую «спячку». Тем не менее, самые находчивые успевают ещё запрыгнуть в последний вагон премьер и активностей! Рассказываем, на какие спектакли ещё остались заветные билеты и где в этот раз придется «поработать ручками».

– Знатоки женского сердца (16+), Рязанский театр драмы – трагикомедия, основанная на рассказах Аркадия Аверченко, показала себя даже более масштабной и приятно потрясающей воображение, чем казалось изначально. Так что вот вам хэдлайнер среди представленных мероприятий! На показы и первого, и второго числа еще есть билеты, так что не раздумывайте – машина времени в «ревущие двадцатые» сработает безотказно: поможет развеяться в такие желанные выходные своим юмором и в то же время даст пищу для размышлений. Приобрести билеты можно на сайте театра, в том числе по Пушкинской карте. Время встречи в оба дня – 18:00.

– Доктор Айболит (0+), Рязанский театр кукол – найдется и вариант для «экстренного времяпрепровождения с ребенком»! 2 февраля в 12:00 яркая сказка стартует, и кто знает, быть может именно вам повезет урвать последние билеты на спектакль, так напоминающий по атмосфере всеми любимый, душевный и теплый советский мультфильм. Билеты приобретаются на сайте или в кассе учреждения, действует Пушкинская карта.

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– Мастер-класс по живописи «Летний воздух» (12+), Рязанская ВДНХ – ну и куда же без мастер-классов? На сей раз, несмотря на номинальную зиму за окном, рязанцам предлагают окунуться в атмосферу лета. Тема встречи отражена в названии. Стоимость — 1500 рублей, время – 13:00. Требуется предварительная запись по ссылке: https://forms.gle/vGqzFekUpWthGZgY9