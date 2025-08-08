Пятница, 8 августа, 2025
Ушёл из жизни профессор Владимир Некрашевич 

Алексей Самохин
Владимир Фёдорович Некрашевич

7 августа 2025 года ушёл из жизни учёный в области механизации сельскохозяйственного производства, в том числе пчеловодства, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, академик Петровской академии наук и искусств, доктор технических наук, профессор Владимир Фёдорович Некрашевич. Об этом сообщила пресс-служба РГАТУ.

Владимир Фёдорович родился 20 марта 1936 года в деревне Чеченск Любанского района Минской области (Республика Беларусь). После окончания Любанской средней школы в 1954 году он год работал в родном колхозе «Красная смена», а с 1955 по 1958 годы проходил срочную службу в рядах Советской армии на Балтике (города Кронштадт и Большая Ижора).

С 1958 по 1963 годы обучался в Ленинградском сельскохозяйственном институте (город Пушкин Ленинградской области) на факультете механизации сельского хозяйства. После окончания института работал главным инженером Ломоносовской птицефабрики Ленинградской области, затем — старшим инженером в совхозе «Гатчинский» той же области.

С 1965 по 1968 годы проходил обучение в аспирантуре Ленинградского СХИ. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию и начал работу на факультете механизации сельского хозяйства Рязанского сельскохозяйственного института: сначала старшим преподавателем, затем доцентом, заведующим кафедрой. В 1983 году защитил докторскую диссертацию, получил звание профессора и был назначен проректором по научной работе. Более 47 лет своей жизни посвятил работе в Рязанском ГАТУ.

Владимир Фёдорович Некрашевич был высококвалифицированным специалистом, педагогом и известным в России и за рубежом учёным. Его научные интересы охватывали технологии и средства механизации приготовления кормов для сельскохозяйственных животных, пушных зверей, рыб и пчёл. Под его руководством были разработаны и усовершенствованы технологии гранулирования травяной муки, комбикормов и соломистых кормовых смесей, механизации очистки, микронизации и плющения фуражного зерна. Им была предложена и успешно испытана технология приготовления и хранения силоса в мягких вакуумированных контейнерах. Особое внимание в последние 30 лет он уделял разработке и совершенствованию технологий и средств механизации пчеловодства.

В 1971 году он организовал научно-исследовательскую лабораторию гранулирования и брикетирования кормов, ставшую в те годы настоящей кузницей научных кадров.

Владимир Фёдорович — автор более 400 научных работ, включая 108 авторских свидетельств, патентов на изобретения и полезные модели; четырёх научных монографий, трёх учебников и одного учебного пособия в соавторстве — первого, посвящённого механизации пчеловодства. Более 40 лет он входил в состав диссертационных советов, свыше 25 лет возглавлял кандидатский, а затем докторский совет в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева. Под его руководством защищено около 50 кандидатских и более 10 докторских диссертаций по техническим наукам, в том числе 12 кандидатских — по механизации пчеловодства.

За успехи в педагогической, научной и производственной деятельности Владимир Фёдорович был награждён государственными наградами, орденом «Дружбы» и пятью медалями, а также удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации». Многие его разработки получили золотые, серебряные и бронзовые медали, дипломы «Лауреат» ВДНХ СССР и ВВЦ России, серебряную медаль Всемирного форума «Апимондия» по пчеловодству (Мельбурн, Австралия), медаль Альфреда Нобеля и знак «Основатель научной школы» Российской академии естествознания.

Прощание с Владимиром Фёдоровичем Некрашевичем состоится 9 августа 2025 года в 10:00 у 2-го учебного корпуса РГАТУ (ул. Вишнёвая, д. 33).

