Уроженец Рязани Максим Маркович стал замминистра сельского хозяйства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Марковича заместителем министра сельского хозяйства России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого Маркович с апреля 2021 года руководил Департаментом международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза.

Максим Валерьевич Маркович родился в Рязани 5 августа 1985 года. В 2007 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО).

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Департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ возглавлял с 2021 года.