Умер учёный Владимир Капустин, создатель БРЛС «Заслон» и ЗРК «Бук»

25 сентября ушёл из жизни Владимир Александрович Капустин — учёный и конструктор, внёсший значительный вклад в развитие советской и российской оборонной техники. О его кончине сообщила группа Рязанского радиотехнического университета в социальной сети ВКонтакте.

Владимир Александрович Капустин окончил Радиотехнический факультет Рязанского радиотехнического института (РРТИ) в 1967 году с отличием. После очной аспирантуры в Московском авиационном институте по специальности «Радиолокация и радионавигация», он посвятил свою жизнь работе в АО «НИИП имени В.В. Тихомирова», начиная с 1972 года.

Владимир Александрович занимался расчётами последовательного обнаружения БРЛС для истребителя МиГ-31 и участвовал в разработке зенитных ракетных комплексов серии «Бук». С 1991 по 2003 год он занимал должность первого заместителя главного конструктора ЗРК «Бук».

За годы работы он внёс значительный вклад в создание:

БРЛС «Заслон» и «Изделие 171».

ЗРК «Бук», «Бук-М1», «Бук-М2Э», «Бук-М1-2».

Модернизацию ЗРК «Квадрат».

Под его руководством были разработаны и внедрены ключевые системы цифровой селекции движущихся целей, обнаружения, автозахвата и распознавания в ЗРК серии «Бук».

В период с 2003 по 2023 год Капустин занимал должность директора по корпоративным и внешнеэкономическим вопросам. Он является доктором технических наук, автором более 100 научных работ и 60 патентов.

Его заслуги были отмечены высокими государственными наградами: он являлся лауреатом премии Ленинского комсомола, Государственной премии СССР, кавалером орденов «Знак Почёта» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также Почётным машиностроителем.