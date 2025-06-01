Угрозу атаки БПЛА объявили в Рязани и области

В Рязани и области объявили угрозу атаки БПЛА. Сообщения опубликованы РСЧС в 22:54 и 23:08.
Жителей города и Рязанской области просят не подходить к окнам. Если вы находитесь на улице, советуют укрыться в помещении.
Напомним, в Рязани проводится работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.
Если вы увидели обломок, приближаться к нему нельзя. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.
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