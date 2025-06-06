Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязани, рязанцы сообщили о громких звуках 

В ночь на пятницу, 6 июня, в Рязани и области была объявлена угроза атаки вражеских БПЛА. В 04:13 на приложение МЧС России пришло сообщение об отбое угрозы.

В телеграм-канале «Рязань. Происшествия» сообщалось о громких звуках над городом, похожих на шум работы моторов, а также о громких хлопках, похожих на взрывы.

Официальная информация от министерства обороны России, от губернатора Рязанской области Павла Малкова на данный момент не поступала.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в общей сложности 10 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Не исключено, что они летели и над Рязанской областью.