Уборка и благоустройство территорий Рязани продолжается ежедневно — мэрия

30 мая сотрудники Дирекции благоустройства очистили улицы Сельских Строителей и Станкозаводскую от смета и грунтовых наносов. Пешеходные зоны подметали на Первомайском проспекте, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, парке Железнодорожников, Центральном парке культуры и отдыха, сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, улицах Циолковского, Весенней, Ленинского Комсомола, Московской, улице и площади Ленина, площади Победы, Первомайском проспекте.

Случайный мусор собрали на улицах Дзержинского, Гагарина, улице и площади Ленина, Радищева, Почтовой, Лыбедском бульваре, Московском шоссе, сквере им. В.Ф. Уткина, сквере им. А.В. Александрова, сквере им. М.Д. Скобелева, бульваре Есенина, сквере «Дубовая роща», сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, парке Железнодорожников, площади Димитрова, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2».

Газоны выкашивали в Дендропарке, Нижнем городском саду, сквере на Соборной, сквере Белых журавлей, улицах Станкозаводской, Чкалова, Весенней.

Также запланированы работы по очистке чаш городских фонтанов от мусора. Проводится ремонт и покраска ограждений на бульваре Есенина.