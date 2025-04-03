У вейперов развивается «попкорновая болезнь»: что это, как с ней справиться

«Попкорновая болезнь» легких (или «попкорновый пневмокониоз») — это редкое заболевание, связанное с воздействием жировых частиц, которые могут попадать в легкие при вдыхании дыма от электронных сигарет. Об этом сообщает врач-терапевт Александр Лаврищев издательству The Day.

Жировые частицы формируют в легких очаги отложения жировоска, напоминающие пневмонию (воспаление легких). Уже давно выявлено, что у людей, работающих на производстве попкорна, возникает повреждение легких и снижение дыхательной функции. Это связано с тем, что они вдыхают паровые испарения с микрочастицами масла и ароматизаторов, используемых в производстве попкорна.

Считается, что болезнь развивается лишь при длительном контакте с высокими концентрациями жироподобных веществ и ароматизаторов, но применительно к вейпам повреждение легких может наступить и раньше.

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Научное название «попкорновой болезни» вейперов — это EVALI, аббревиатура от «Ecigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury», что в переводе на русский — «повреждение легких, связанное с курением электронных сигарет». Считается, что болезнь развивается лишь при длительном контакте с высокими концентрациями жироподобных веществ и ароматизаторов, но применительно к вейпам повреждение легких может наступить и раньше.

Было впервые выявлено в 2019 году, когда в США началась вспышка случаев острых заболеваний легких, связанных с использованием электронных сигарет и вейп-продуктов.

В августе 2019 года в США началась вспышка случаев острых заболеваний легких, связанных с использованием электронных сигарет и вейп-продуктов. К сентябрю 2019 года было зафиксировано более 1000 случаев заболевания, 18 из них — смертельных. В результате поисков причин этих событий учеными были выделены ключевые факторы риска заболевания:

Использование жидкостей с тетрагидроканнабиолом (одним из главных наркотических компонентов конопли); Наличие в жидкостях для курения витамина Е и его соединений; Использование «модов» для электронных сигарет, позволяющих создавать мощные струи пара для вдыхания (это иногда делается для создания впечатления на окружающих); Использование в жидкостях для вейпинга ароматизаторов со сливочным вкусом.

Основные симптомы «попкорновой болезни» вейперов включают в себя:

Одышку и кашель (как правило, сухой), ощущение нехватки воздуха; Неприятные ощущения или боль в грудной клетке; Повышение температуры тела (редко сопровождается ознобом); Усталость, слабость, быструю утомляемость, потерю работоспособности; В тяжелых случаях — тошноту и/или рвоту, жидкий стул, боли в животе;

Лечение включает в себя поддерживающую терапию, применение антибиотиков при присоединении инфекции, но главное — это прекращение курения электронных сигарет, на фоне которого большинство пациентов выздоравливают в течение 3–4 недель.

Если вы заметили симптомы данной болезни, необходимо как можно быстрее обратиться к лечащему врачу (терапевту или пульмонологу). Если ситуация развивается быстро или становится пугающей, необходимо вызвать скорую помощь.