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Среда, 7 апреля, 2021
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Туляк пожаловался на автохама, который едва не устроил смертельное ДТП

Никита Брыкин

Житель Тульской области опубликовал в рамках рубрики «Накажи автохама» на портале Myslo видео с участием водителя, который едва не устроил смертельную аварию.

Инцидент произошел днем 5 апреля на 179-м километре трассы «Крым». На записи регистратора видно, как владелец автомобиля Skoda Octavia на высокой скорости обгоняет в неположенном месте тягач с прицепом.

В итоге транспортное средство лихача выехало на встречную полосу и едва не врезалось в авто с регистратором. К счастью, нарушитель успел вернуться в свою полосу и буквально «нырнуть» под грузовик.

В итоге тягач попытался затормозить, однако все равно столкнулся с седаном и повредил ему бампер.

Тулякам напомнили, что они могут обращаться в ГИБДД, чтобы наказать нарушителей ПДД.

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