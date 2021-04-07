Туляк пожаловался на автохама, который едва не устроил смертельное ДТП

Житель Тульской области опубликовал в рамках рубрики «Накажи автохама» на портале Myslo видео с участием водителя, который едва не устроил смертельную аварию.

Инцидент произошел днем 5 апреля на 179-м километре трассы «Крым». На записи регистратора видно, как владелец автомобиля Skoda Octavia на высокой скорости обгоняет в неположенном месте тягач с прицепом.

В итоге транспортное средство лихача выехало на встречную полосу и едва не врезалось в авто с регистратором. К счастью, нарушитель успел вернуться в свою полосу и буквально «нырнуть» под грузовик.

В итоге тягач попытался затормозить, однако все равно столкнулся с седаном и повредил ему бампер.

Тулякам напомнили, что они могут обращаться в ГИБДД, чтобы наказать нарушителей ПДД.