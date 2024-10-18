Труп пропавшего рязанца нашли под зацементированным полом в курятнике

Руководитель следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью газете «Рязанские ведомости» рассказал о приборах, которые рязанские следователи используют для раскрытия преступлений.

Пропавшего в Рязани в 2023 году мужчину удалось обнаружить благодаря спецоборудованию.

Расследование привело силовиков в Московскую область. Следователи выяснили, что пропавшего убили коллеги по бизнесу.

— Тело помогла найти хозяйка частного дома, который фигуранты снимали в Подмосковье. Женщина положительно охарактеризовала арендаторов, мол, они даже пол в курятнике зацементировали. Но нас такая хозяйственность временных жильцов насторожила. Следователи-криминалисты применили специальное оборудование и выяснили, что из-под цемента исходит трупный запах, вскрыли пол, а там — тело пропавшего. Преступление было раскрыто, — рассказал Никешкин.