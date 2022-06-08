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Среда, 8 июня, 2022

Труп пропавшего 48-летнего таксиста обнаружили в Рыбновском районе

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Труп пропавшего 48-летнего таксиста обнаружили в Рыбновском районе

Найден труп пропавшего несколько дней назад 48-летнего таксиста. Об этом пишет МК в Рязани.

Как сообщил изданию следователь Рязанского МСО СУ СК РФ о Рязанской области Даниил Линев, машину с телом обнаружили в ночь на 6 июня в лесополосе на территории Рыбновского района. Подспорье в этом оказала установленная в автомобиле система GPS.

Следы насильственной смерти мужчины отсутствуют, обнаружены гнилостные изменения тела. Поиски 48-летнего мужчины начались после того, как он несколько дней не выходил на связь.

По факту обнаружения трупа мужчины проводится доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы, устанавливается причина смерти.

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