Труп пропавшего 48-летнего таксиста обнаружили в Рыбновском районе

Найден труп пропавшего несколько дней назад 48-летнего таксиста. Об этом пишет МК в Рязани.

Как сообщил изданию следователь Рязанского МСО СУ СК РФ о Рязанской области Даниил Линев, машину с телом обнаружили в ночь на 6 июня в лесополосе на территории Рыбновского района. Подспорье в этом оказала установленная в автомобиле система GPS.

Следы насильственной смерти мужчины отсутствуют, обнаружены гнилостные изменения тела. Поиски 48-летнего мужчины начались после того, как он несколько дней не выходил на связь.

По факту обнаружения трупа мужчины проводится доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы, устанавливается причина смерти.