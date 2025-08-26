За прошедшие сутки сразу трое жителей Рязанской области стали жертвами телефонных мошенников, которые смогли выманить у них в общей сложности 4 миллиона 230 тысяч рублей. Причём большая часть этой суммы — кредитные деньги, которые потерпевшие взяли специально для аферистов. Эти три истории — наглядный урок того, как легко потерять деньги, если быть недостаточно бдительным.

Первой пострадала 81-летняя пенсионерка из Рязани. Она доверилась незнакомцу, который по телефону убедил её, что срок действия абонентского номера скоро истечёт. Женщина, не подозревая подвоха, без раздумий назвала код из СМС, который на самом деле давал злоумышленникам доступ к её деньгам. В итоге она лишилась 350 тысяч рублей.

Похожая схема сработала и с 68-летней жительницей Касимова. Ей позвонили якобы с бывшего места работы и предложили пересчитать трудовой стаж, чтобы увеличить пенсию. Звучало убедительно, и пенсионерка поделилась информацией, необходимой для входа на портал «Госуслуги». Этого оказалось достаточно, чтобы мошенники получили доступ к её аккаунту и украли миллион рублей.

Но самый крупный улов достался аферистам благодаря 30-летнему жителю города Сасово. Он не стал сообщать никакие коды или данные, а просто перевёл на указанный счёт 2 миллиона 880 тысяч рублей через банкомат.

По всем трём случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полиция уже ведёт расследование, но вернуть деньги потерпевшим будет очень непросто.

Правоохранительные органы вновь и вновь призывают граждан к бдительности. Помните: коды из СМС-сообщений — это ключ к вашим деньгам. Никто, ни под каким предлогом, не имеет права их у вас запрашивать. Если вам звонят незнакомцы и заводят разговор о финансовых операциях, кредитах или переводах, немедленно кладите трубку. Лучше перестраховаться и самому перезвонить в официальные службы или банк, чем потерять все сбережения.