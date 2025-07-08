Трое туристов на катамаране «Быстрый удод» пропали на Камчатке

На Камчатке пропали трое туристов, плывших по реке на самодельном катамаране «Быстрый удод». Об этом пишет SHOT.

По данным источника, компания отправилась в путь по реке Камчатка 4 июля. На катамаране плыли известный российский путешественник Сергей Лекай из Москвы, 50-летний Виталий Щеринов из Питера и 42-летняя Татьяна Кузнецова из подмосковного Дмитрова.

У Лекая есть опыт плаваний по рекам России на самодельном катамаране.

Туристов могло вынести в Камчатский залив в Тихом океане, последний раз их видели в районе острова Собачий. После этого путешественники не выходили на связь.