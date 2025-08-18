Трое детей и взрослый пострадали в ДТП под Рязанью 

В результате ДТП в Рязанском районе пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария с участием трёх автомобилей случилась днём в субботу, 16 августа, на 484-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись «Рено Аркана» 62-летнего жителя Рязани, «Хэндай Элантра» под управлением 36-летнего москвича и «Богдан» под управлением 26-летнего жителя Клепиковского района.

Помощь медиков после случившегося потребовалась пассажирам автомобиля «Хэндай» в возрасте 6, 8, 11 и 40 лет.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.