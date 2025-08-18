Понедельник, 18 августа, 2025
17.1 C
Рязань
Происшествия

Трое детей и взрослый пострадали в ДТП под Рязанью 

Алексей Самохин

В результате ДТП в Рязанском районе пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Авария с участием трёх автомобилей случилась днём в субботу, 16 августа, на 484-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись «Рено Аркана» 62-летнего жителя Рязани, «Хэндай Элантра» под управлением 36-летнего москвича и «Богдан» под управлением 26-летнего жителя Клепиковского района.

Помощь медиков после случившегося потребовалась пассажирам автомобиля «Хэндай» в возрасте 6, 8, 11 и 40 лет.

Сотрудники ГАИ проводят проверку. 

Самые читаемые материалы

Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Общество

Скопление машин экстренных служб заметили в районе Дягилево в Рязани

По информации очевидцев, сотрудники скорой помощи прибыли на вызов о гибели ребёнка.

Последние новости

Власть и политика

Мошенники создали фейковые страницы и чаты от имени руководителей администрации Рязани

От их имени создают чаты, в которые добавляют жителей города и просят выслать «уникальный ключ», полученный через бота
Новости России

Выигравшая 33 миллиона в лотерею россиянка рассказала о приметах и знаках о выигрыше

Судьба иногда подаёт знаки — нужно лишь суметь их заметить. Именно так произошло с Анжеликой из Чувашской Республики, которая стала одной из трёх суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион».
Общество

В Дашково-Песочне открылся обновленный пункт приёма платежей компании «Р-Энергия»

По словам генерального директора компании Ильи Шишкина, раньше там находился киоск, принимавший оплату, но было принято решение заменить его на более современное и удобное место.
Происшествия

Число пострадавших во время ЧП в Рязанской области выросло до 154 — МЧС

Половина разрушенных на площади 3000 квадратных метров конструкций разобрана.
Происшествия

Рязанской пенсионерке, ставшей жертвой мошенников, вернут деньги после вмешательства прокуратуры

Злоумышленники, представившись сотрудниками сотовой компании, предложили женщине предоставить паспортные данные и пароль от «Госуслуг», после чего убедили ее перечислить 50 тыс. рублей на «безопасный» счет.
Кино и ТВ

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» возвращается на ТНТ — с новыми лицами, борьбой за выживание и интригами  за кадром

Главная интрига сезона — появление двух новых участников, имена которых до эфира строго держатся в секрете.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Интересное

Крайне неприятные сюрпризы ждут два знака зодиака на этой неделе

По астрологическим прогнозам, Венера — планета любви и гармонии — окажется в напряжённом аспекте к Нептуну. Это может вызвать иллюзии и неясность в отношениях.