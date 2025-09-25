Три троллейбусных маршрута в Рязани изменили схему движения

В Рязани временно изменена схема движения троллейбусных маршрутов №3, №10 и №5в. Причиной стало разрытие крайней правой полосы на улице Соборной в сторону площади Театральной. Из-за максимального отклонения штанг проезд троллейбусов в этом месте стал невозможен, сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ.

Троллейбусы маршрута №3 будут следовать через пл. Мичурина – ул. Новая – Касимовское шоссе.

Троллейбусы маршрута №10 будут следовать через пл. Мичурина – пл. Театральная – ул. Ленина – пл. Ленина, далее по своему маршруту.

Троллейбусы маршрута №5в будут следовать через пл. Мичурина – ул. Есенина – больница им. Семашко – Радиоакадемия. В обратном направлении маршрут пройдет по ул. Ленина – ул. Соборной – пл. Ленина.