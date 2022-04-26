Три пассажира пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Рязанской области

В результате Дтп с участием автобуса и грузовика на 285 километре автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области пострадали три человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- Реклама -

26 апреля в 17.20 50-летний водитель автобуса «Сетра» с полуприцепом из Волгоградской области, двигаясь со стороны Москвы, допустил столкновение с ехавшим впереди седельным тягачом «Мерседес Бенц» с полуприцепом под управлением жителя Волгоградской области 1993 года рождения.

Травмы получили трое пассажиров автобуса 1972, 1956, 1986 годов рождения. Медпомощь пострадавшим оказана на месте аварии.

Всего в автобусе ехал 21 пассажир.

- Реклама -

Обстоятельства ДТП устанавливаются.