Три лесных пожара произошли в Рязанской области за неделю

За минувшую неделю (с 26 мая по 1 июня) в Рязанской области на землях лесного фонда произошло три лесных пожара. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования.

Возгорания зафиксированы на территориях Шацкого, Шелуховского и Бельковского лесничеств.

Также силы Пожлеса трижды привлекались к тушению сухой травы, одного бытового пожара и возгорания леса на территории нацпарка «Мещерский».

Круглосуточный телефон Пожлеса: 8(4912)28-79-59, номер экстренных служб: 112.