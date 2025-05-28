Три дома, хозпостройка и автомобиль горели в Рязанской области 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

В Александро-Невском районе 27 мая в 23:45 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. На вызов выезжали 4 человека и 2 единицы техники. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

В 00:38 стало известно о возгорании хозяйственных построек в Рязани на улице Сысоево. Огонь ликвидировали 9 человек и 3 единицы техники, в том числе инженерная. В результате пожара уничтожены хозяйственные постройки, площадью в 80 квадратных метров.

В селе Дегтяное Ряжского муниципального округа примерно в 3:30 загорелся жилой дом. На место происшествия выезжали 11 человек и 4 единицы техники, в том числе инженерная. Огонь повредил 60 квадратных метров жилого дома.

В 11:04 в селе Горлово Скопинского района загорелся жилой дом. На пожар выезжали 7 человек и 3 единицы техники. Огонь повредил 100 квадратных метров жилого дома.

27 мая в 10:41 в селе Белоречье Сараевского района загорелся дом. 7 человек и 3 единицы техники тушили пожар. Огнем уничтожен жилой и нежилой дом, площадь пожара 80 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина 1953 года рождения, госпитализирована.