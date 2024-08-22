Четверг, 22 августа, 2024

Три человека пострадали в огненном ДТП в Шацком районе

Автор: 7info

Опубликовано

21 августа около 08:00 в Шацком районе на 89-м километре автодороги Шацк-Сараи произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, 31-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля «Лада Гранта», столкнулся с автомобилем ГАЗ 3110, которым управлял 36-летний житель Шацкого района.

После столкновения автомобиль загорелся. 

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 35-летний пассажир автомобиля ГАЗ 3110. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, и выясняются все обстоятельства происшествия.

Три человека пострадали в огненном ДТП в Шацком районе
Три человека пострадали в огненном ДТП в Шацком районе

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

У рязанца, севшего за руль пьяным, конфисковали Ford Focus

Материнский капитал на обучение детей направили 700 семей в Рязанской области

В Думе хотят заставить банкиров платить обманутым мошенниками клиентам

Врачи спасли женщину, у которой остановилось сердце во время родов

Подростки насильно отрезали волосы 10-летней девочке из-за замечания

Две женщины погибли в серьёзном ДТП в Ряжском районе Рязанской области

Кровопролитие и «сумасшествие Киева»: духовник из Одессы предрек США роль агрессора

Житель Суджи рассказал о первом дне вторжения ВСУ и бегстве из города

22 августа в России и мире: главные праздники и приметы дня

ХК «Рязань-ВДВ» представил состав на новый сезон и официальное фото команды

Брошенный матерью сын участника СВО обрёл опекунов и крёстных родителей

22 августа в Рязанской области ожидается до 28 градусов тепла