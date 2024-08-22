Три человека пострадали в огненном ДТП в Шацком районе

21 августа около 08:00 в Шацком районе на 89-м километре автодороги Шацк-Сараи произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, 31-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля «Лада Гранта», столкнулся с автомобилем ГАЗ 3110, которым управлял 36-летний житель Шацкого района.

После столкновения автомобиль загорелся.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 35-летний пассажир автомобиля ГАЗ 3110. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, и выясняются все обстоятельства происшествия.