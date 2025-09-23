Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Шацк – Касимов

В Рязанской области 23 сентября на 68-м километре трассы P-124 Шацк – Касимов произошло массовое ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По информации очевидцев, у грузовика Isuzu, который перевозил мороженое и двигался со стороны поселка Пителино, отказали тормоза. Выезжая на трассу Шацк – Касимов, на перекрестке он на скорости врезался в другой грузовик, двигающийся из Сасова. В результате столкновения друг с другом грузовики наехали на легковой автомобиль.

В результате ДТП пострадали три человека. Двух пострадавших доставили в Пителинскую больницу. Водитель грузовика Isuzu от медицинской помощи отказался.