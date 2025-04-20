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Фото: Изображение от pvproductions на Freepik
Происшествия

Третий класс пожарной опасности установлен в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области с 17 апреля установлен третий класс пожарной опасности. Об этом сообщает МЧС России по области.

С начала 2025 года МЧС по области потушили более 600 загораний травы, огнём уничтожено более 1800 гектаров. 

Запрещается посещение лесов, за исключением проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым по лесным дорогам. Запрещено разведение костров, использование мангалов, пиротехники, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение пожароопасных работ.

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Введен запрет на въезд транспортных средств в леса, кроме экстренных служб, служб лесного хозяйства и организаций, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения (торговля, почта, санатории, детские лагеря и т.д.).

В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличены: 

  • для граждан — до 20 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — до 60 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. 

Если причинен крупный ущерб или причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность.

Организована круглосуточная «горячая линия» для обращений граждан: 

8-800-100-94-00; 

8(4912)28-79-59.

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