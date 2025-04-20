Третий класс пожарной опасности установлен в Рязанской области

В Рязанской области с 17 апреля установлен третий класс пожарной опасности. Об этом сообщает МЧС России по области.
С начала 2025 года МЧС по области потушили более 600 загораний травы, огнём уничтожено более 1800 гектаров.
Запрещается посещение лесов, за исключением проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым по лесным дорогам. Запрещено разведение костров, использование мангалов, пиротехники, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение пожароопасных работ.
Введен запрет на въезд транспортных средств в леса, кроме экстренных служб, служб лесного хозяйства и организаций, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения (торговля, почта, санатории, детские лагеря и т.д.).
В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличены:
- для граждан — до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц — до 60 тысяч рублей;
- для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.
Если причинен крупный ущерб или причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность.
Организована круглосуточная «горячая линия» для обращений граждан:
8-800-100-94-00;
8(4912)28-79-59.