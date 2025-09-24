Традиционный фестиваль «Грибы с глазами» пройдёт под Рязанью 27 сентября

27 сентября на базе «Зеленый бор» в Рязанском районе состоится семейный фестиваль «Грибы с глазами» (0+). Об этом сообщили в районной администрации.

Мероприятие начнётся в 7:00 с регистрации для участников соревнований по сбору грибов. Для них организуют «завтрак на рассвете»: чай с чагой и горячие блины. После этого любители «тихой охоты» отправятся в лес.

Основная программа фестиваля стартует в 11:00. Гостей ждут выступления бардов и поэтов, творческие мастер-классы и тематическая ярмарка. Также в программе — конкурс на лучший грибной костюм, частушечный баттл и кулинарные состязания, где будут готовить традиционные семейные блюда. Заявлено приготовление пшеничной катанки с боровиками на большой сковороде.

Организаторы обещают развлекательную программу: дискотеку в сапогах и выступление кавер-группы Bootleggers.

Фестиваль пройдет на базе «Зеленый бор» по адресу: Рязанский район, село Ласково, улица Озёрная, дом 22.