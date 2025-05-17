В центре Рязани толпа мужчин разбила автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».
По словам очевидца, инцидент произошёл на проезде Завражнова рядом с площадью Победы. Собралось около 50 человек, они начали бить машину.
На место приехали сотрудники полиции, Росгвардии.
Подробности произошедшего неизвестны, официальная информация уточняется.
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