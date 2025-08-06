Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области. Об этом сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на ассоциацию туроператоров России.

Теплоход «Золотое кольцо», совершавший круиз из Нижнего Новгорода в Москву, 3 августа остановился посреди Оки в Шиловском районе. Причина незапланированной остановки — техническая.

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту. Отмечается, что судно встало рядом с Рязанским государственным природным заказником, где поблизости нет дорог, поэтому до автобуса пришлось бы идти пешком. Этот вариант не подошел пожилым пассажирам и семьям с детьми. Многие люди остались на борту, продлив отдых ещё на три дня.

Утром 6 августа туристы пересели на другое судно. Для пассажиров на теплоходе работал ресторан и бар, а команда и аниматоры старались сгладить неприятные моменты от вынужденного «стояния на Оке».