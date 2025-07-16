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Тату-мастер объяснил значение новой татуировки экс-прокурора Поклонской

Алексей Самохин
Скриншот видео: t.me/poklonskaya_nv/

На спине бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской появилась новая татуировка — Мировое древо, окружённое руническими символами. Об этом рассказал «Ленте.ру» тату-мастер из Санкт-Петербурга Глеб, который ранее неоднократно работал с изображениями, вдохновлёнными скандинавской мифологией. Он отметил, что подобные татуировки — популярные интернет-эскизы, лишённые глубокой символики.

«На спине Поклонской изображено Мировое древо, окружённое, вероятно, старшим футарком — одним из видов рунического алфавита. Это довольно распространённый рисунок, особого мистического значения в нём нет. Обычно его выбирают люди, которые лишь поверхностно интересуются скандинавской традицией», — рассказал мастер.

Он также подчеркнул, что расположение татуировки — на спине — не имеет особого смысла, где делать татуировку клиенты решают, исходя из личных эстетических предпочтений.

Что ещё изображено на теле Поклонской

Это не первая татуировка бывшего политика. Ранее у Поклонской было ещё два рисунка.

Феникс на предплечье — татуировка была сделана в 2019 году. По словам самой Поклонской, она набила её вместе с дочерью: пока ребёнок выбирал кита с лилией, мать решила остановиться на возрождающейся из пепла птице как символе «новой точки отсчёта».

Цветок лотоса и две змеи на правой лопатке — татуировка появилась не ранее февраля 2025 года. Поклонская опубликовала её в соцсетях вместе с цитатой из «Макбета» Уильяма Шекспира:

«Цветком невинным ты выгляди, но будь под ним змеёй».

От прокурора к эзотерике

После ухода из политики Наталья Поклонская кардинально изменила образ жизни и взгляды. Ранее известная своей демонстративной набожностью и высказываниями в защиту императора Николая II, она начала интересоваться эзотерикой и мифологией.

В 2024 году Поклонская опубликовала скандальную книгу «Мысли вслух», в которой критически высказывалась о христианстве и выражала симпатию к языческим учениям. Параллельно произошли перемены и во внешнем облике: бывший прокурор отказалась от строгого официального стиля и стала появляться в образах, вдохновлённых стилем бохо и мистикой.

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