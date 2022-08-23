Татьяна Панфилова: Территория дендропарка должна быть освещена

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова посетила рязанский дендропарк — зеленую зону по ул. Зубковой. Ранее к главе обращались жители Песочни по вопросам окоса травы в дендропарке, покраске скамеек. Были даны соответствующие поручения, просьбы людей выполнены.

Вместе с представителями управления благоустройства города и местными активистами Татьяна Панфилова обсудила вопросы дальнейшего благоустройства территории дендропарка и возможность участия в реализации различных программ.

Общая площадь зеленой зоны — 43 тыс. квадратных метров. В 2017 году в рамках мероприятий, посвященных «Году экологии», в парке были высажены краснокнижные и уникальные виды зеленых насаждений, среди которых пенсильванский ясень, красный дуб, рябина Мужо, туи, арония чёрноплодная и другие.

В этом году дендропарк был включен в список территорий, по которым проводилось голосование для дальнейшего благоустройства в 2023 году. По результатам голосования он занял лишь седьмое место в Октябрьском районе и отбор не прошел. Зеленый участок будет включен в перечень общественных пространств для голосования 2023 году. Местные жители намерены принять активное участие в голосовании, чтобы территория была отобрана для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

Проведение благоустройства возможно и при участии в программе реализации проектов местных инициатив. Необходимым условием является софинансирование со стороны жителей — не менее 5% от суммы проекта. Общая стоимость проекта не должна превышать 2,5 млн. рублей. Активисты обсуждают возможность обустроить в дендропарке специализированную площадку для выгула собак.

Но первостепенное значение жители окрестных домов придают вопросу освещения территории. Управлением благоустройства города будет изучена возможность подключения уличного освещения в парке к существующим электрическим сетям.