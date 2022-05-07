Татьяна Панфилова: Шефская работа в школе №49 может стать примером для всего города

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова познакомилась с организацией шефской работы в школе №49. Результаты многолетнего сотрудничества учебного заведения и ООО «Газпромнефть – Рязанский завод битумных материалов» главе города продемонстрировали генеральный директор компании Михаил Находкин и директор школы №49 Дмитрий Филиппов.

- Реклама -

Как было сказано, социальное партнерство учебного заведения №49 и предприятия началось в 2015 году с капитального ремонта помещения школьного музея, посвященного боевому пути 141-й Киевской Краснознаменной стрелковой дивизии. За несколько лет в обновление инфраструктуры школы компанией было вложено более 12 млн. рублей. Отремонтированы актовый и спортивный залы, общественные пространства, раздевалка, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, информатики, иностранного языка.

На базе школы успешно реализован совместный проект открытия инженерного класса, ставший результатом сотрудничества учебного заведения и его шефов — муниципалитета и рязанского филиала Московского политехнического университета. Проект включал в себя капитальный ремонт кабинетов физики и химии, приобретение современного учебного оборудования, профильное обучение учащихся в школе и обучение лучших из них в вузе за счет шефских средств. На части фасада учебного заведения появилось граффити с изображением животного мира знаменитого Окского заповедника. В школе установлена уникальная для города площадка для раздельного сбора бытовых отходов. В планах – ремонт еще двух кабинетов и библиотеки. Проекты уже готовы.

Сотрудничество школы и предприятия оценено на высоком уровне. ООО «Газпромнефть – Рязанский завод битумных материалов» является пятикратным победителем регионального смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области в номинации «Социальное партнерство: шефы и школа города» в 2015 — 2019 годах.