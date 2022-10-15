Татьяна Панфилова приняла участие в субботнике на территории поселка Дягилево

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова приняла участие в общегородском субботнике. Вместе с депутатом областной Думы Михаилом Агапкиным, представителями ТОС, Совета дягилевских цыган, членами Молодежного парламента при Рязанской городской Думе, сотрудниками МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани» и МБУ «Дирекция благоустройства города» была убрана территория сквера «На семи ветрах» на улице Дягилевской.

— Ко мне на прием приходили активисты поселка Дягилево и цыганской диаспоры. Попросили помочь навести порядок вокруг детской площадки. Решили провести субботник на этой площадке. Но субботник — это один день. Самое основное — поддерживать потом хорошее состояние. Возле детской площадки были аварийные деревья, их спилили. Надеюсь, что люди будут поддерживать чистоту, ведь убрать за собой не так сложно, — сказала Татьяна Панфилова.

— Детская площадка общая, тут нет деления на «наши» и «ваши», мы не разделяемся и не разделялись никогда на национальности. Цыганская диаспора не в первый раз участвует в субботнике, но раньше не было возможности убрать упавшие деревья. Будем все вместе контролировать порядок на детской площадке, — отметил председатель Совета дягилевских цыган Виталий Мунтьян.

— Мы все патриоты своего города. Мы переживаем за то, чтобы город был лучше, чище. Молодежный парламент принимает участие в субботниках довольно часто. Очень важно. что сюда приехали ребята с других районов города. Мы помогаем в уборке вне зависимости от того, кто где живет, — рассказал председатель Молодежного парламента при Рязанской городской Думе Глеб Шабонин.

Общегородской субботник прошел на территориях Кремлевского парка, зеленой зоны на ул. Советской Армии, в районе пересечения ул. Пирогова и проезда Шабулина, в сквере Керамзавода, на участке от ул. Птицеводов и ул. Новаторов до школы № 55, в парке Героев Отечественной войны 1812 года, в Нижнем городском саду и других. Осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке продлится до конца октября.

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