Татьяна Панфилова приняла участие в субботнике на территории поселка Дягилево

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова приняла участие в общегородском субботнике. Вместе с депутатом областной Думы Михаилом Агапкиным, представителями ТОС, Совета дягилевских цыган, членами Молодежного парламента при Рязанской городской Думе, сотрудниками МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рязани» и МБУ «Дирекция благоустройства города» была убрана территория сквера «На семи ветрах» на улице Дягилевской.
Общегородской субботник прошел на территориях Кремлевского парка, зеленой зоны на ул. Советской Армии, в районе пересечения ул. Пирогова и проезда Шабулина, в сквере Керамзавода, на участке от ул. Птицеводов и ул. Новаторов до школы № 55, в парке Героев Отечественной войны 1812 года, в Нижнем городском саду и других. Осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке продлится до конца октября.