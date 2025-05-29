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Власть и политика

Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год

Анастасия Мериакри
Власть и политика

Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год

Анастасия Мериакри

На заседании Рязанской городской Думы глава муниципального образования Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности за 2024 год. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина,  член Совета Федерации Игорь Мурог, Почетные граждане Рязани.

В 2024 году было проведено 14 заседаний Рязанской городской Думы, в том числе одно внеочередное. Депутатами принято 382 решения. Проведено 71 заседание комитетов Рязанской городской Думы, на которых рассмотрено 507 вопросов.

Как отметила в своем докладе Татьяна Панфилова, для создания благоприятных условий проживания и обеспечения безопасности граждан, формирования комфортной и привлекательной городской среды корректировались Правила благоустройства территории муниципального образования — город Рязань. Для обеспечения дополнительных финансовых поступлений в бюджет города  было принято решение о введении на территории Рязани туристического налога.

В отчетном периоде продолжилась работа по предоставлению мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Своевременная корректировка городского бюджета позволила продолжить строительство двух школ в районе ЖК «Олимпийский» и в микрорайоне Семчино; приступить к строительству детского сада в районе ЖК «МЕТРОПАРК» и много другое.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка. Проводился ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, установка  детских площадок, реализовывались проекты местных инициатив.  

Взаимодействие с жителями нашего города — главное в деятельности депутатского корпуса, одно из основных направлений в работе каждого депутата. В течение года на личных приемах главой муниципального образования рассмотрено 42 вопроса, среди которых обращения по темам благоустройства, капитального ремонта многоквартирных домов, оказания содействия деятельности общественных организаций, сохранения памяти о выдающихся земляках.

Особое внимание в деятельности депутатов уделяется гражданско-патриотическому направлению.  Депутатами городской Думы ведется систематическая и целенаправленная работа в этом направлении. В мае прошлого года городской Думой принято решение об учреждении медали «Рязань — город трудовой доблести».  Более 500 рязанцев и 10 организаций, которые являются правопреемниками предприятий, работавших в годы Великой Отечественной  войны, были удостоены этой муниципальной награды.

По инициативе депутатов городской Думы в декабре 2024 года скверу на пересечении Первомайского проспекта и ул. Вокзальной присвоено наименование «Сквер Трудовой Доблести». Именно в нем и будет установлена тематическая стела. Также продолжается активная деятельность депутатского корпуса по поддержке участников СВО.

— Работа Рязанской городской Думы в минувшем году была, на мой взгляд, слаженной и эффективной и велась в тесном взаимодействии с Правительством Рязанской области, Рязанской областной Думой и  администрацией города, — отметила в заключение доклада Татьяна Панфилова.   — Благодарю за поддержку руководство региона и лично Губернатора Павла Викторовича Малкова. Наша общая цель – сделать развитие города стабильным, а жизнь горожан – комфортной.  Высокий уровень гражданской ответственности каждого депутата, стремление внести свой вклад в развитие Рязани, помочь решению проблем жителей  способствуют достижению этих целей.

Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка.
Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка.
Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка.
Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка.
Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка.
Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка.
Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка.
Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка.

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