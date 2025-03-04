Сын раскрыл детали смерти таксиста, которого одним ударом убил мигрант в Екатеринбурге

Сын 62-летнего Романа Баланчука, которого одним ударом убил 24-летний мигрант Бекмуроджон Юсупов, не верит, что конфликт спровоцировал его отец, пишет E1.RU.
Ссора между водителями произошла на улице Краснофлотцев. Юсупову не понравилось, как Баланчук едет в потоке. Агрессивный парень обогнал и резко затормозил перед ним. Они вышли из машин и стали выяснять отношения. Юсупов нанес удар и уехал. Баланчук упал на асфальт и ударился головой. Вскоре он умер в реанимациию
По словам врачей, у мужчины был разбит нос, рассечена бровь, много крови было на одежде.
При этом он не согласен с заявлением жены Юсупова, которая утверждала, что конфликт начал Баланчук.
У Баланчука осталась жена и двое несовершеннолетних детей.
Гражданина Узбекистана арестовали в суде на два месяца. Пока идет расследование, он будет в СИЗО.