Сын раскрыл детали смерти таксиста, которого одним ударом убил мигрант в Екатеринбурге

Сын 62-летнего Романа Баланчука, которого одним ударом убил 24-летний мигрант Бекмуроджон Юсупов, не верит, что конфликт спровоцировал его отец, пишет E1.RU .

Ссора между водителями произошла на улице Краснофлотцев. Юсупову не понравилось, как Баланчук едет в потоке. Агрессивный парень обогнал и резко затормозил перед ним. Они вышли из машин и стали выяснять отношения. Юсупов нанес удар и уехал. Баланчук упал на асфальт и ударился головой. Вскоре он умер в реанимациию

По словам врачей, у мужчины был разбит нос, рассечена бровь, много крови было на одежде.

«Врачи сказали, что, если отца били руками, это должен был быть боец ММА. Судя по описанию травм, как будто его ногами запинывали», — пояснил сын погибшего. Реклама

При этом он не согласен с заявлением жены Юсупова, которая утверждала, что конфликт начал Баланчук.

«У него в июле был инфаркт, после этого ему переустанавливали кардиостимулятор. Он болел, и даже в январе чувствовал себя нехорошо. Я не верю, что он бы стал кидаться на молодого парня», — добавил собеседник издания.

У Баланчука осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

Гражданина Узбекистана арестовали в суде на два месяца. Пока идет расследование, он будет в СИЗО.