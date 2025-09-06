Священник объяснил, почему платить за записки в храме — это ненормально

Протоиерей Андрей Ефанов ответил на вопрос читательницы журнала «Фома» о том, почему в церкви требуют деньги за поминальные записки, особенно за тех, кто находится на передовой. Священник подтвердил, что такая ситуация — ненормальна, но у неё есть свои причины.

Протоиерей ответил, что плата за записки в храме — это вынужденная мера. В идеале христиане должны содержать свой клир и храм в таком достатке, чтобы священникам не нужно было беспокоиться о содержании семьи, а настоятелям — о ремонте.

По его словам, когда церковь достигнет этого уровня финансовой стабильности, вопрос о плате за записки вообще не будет возникать. Однако пока этого не произошло, такое «ненормальное состояние» приходится терпеть. При этом священник отметил, что корыстных священников, которые всё же встречаются, должен призывать к порядку епископ.

Священник уверен, что за тех, кто сейчас находится на передовой, молитва должна быть бесплатной. Он с горечью признал, что в интернете существуют даже специальные проекты, которые берут за это деньги.

«Да, я уверен, что нормой должно быть, что уж хотя бы за воинов не нужно брать плату за молитву. Но пока у нас даже в интернете существуют специальные проекты, где просят плату за молитву о воинах (а они, к величайшему сожалению и глубокому стыду, существуют), требовать от рядового настоятеля иного очень непросто», — говорит протоиерей.