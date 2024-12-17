Суд рассмотрит ходатайство о продлении сроков в СИЗО Грекову и Петиной

Московский городской суд рассмотрит ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей (п.2 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 109 УПК РФ) фигурантов дела о коррупции в Минздраве Рязанской области. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Вопрос о продлении срока в СИЗО в отношении экс-вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова судья рассмотрит 18 декабря, на следующий день состоится рассмотрение дела экс-сенатора от Рязанской области Ирины Петиной.

В июле 2023 года бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков был задержан и арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2018 по 2021 годы Греков, занимая должность вице-губернатора, получал взятки от руководителей коммерческих организаций за содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области.

Вместе с Грековым была задержана и арестована Ирина Петина, бывшая сенатор от Рязанской области и экс-заместитель министра здравоохранения региона. Её обвиняют в получении незаконных вознаграждений за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медицинские учреждения на общую сумму более 45 млн рублей в период с 2011 по 2014 годы, а также 12,5 млн рублей в 2020 году.

По данным «Коммерсанта», на начальной стадии следствия Игорь Греков отрицал свою вину, однако позже признал её. Ирина Петина оформила явку с повинной.