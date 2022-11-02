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Суд наложил арест на имущество полигона в Турлатове

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В Рязани возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами на полигоне в районе деревни Турлатово (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следователей, на сооружениях, которые не внесены с госреестр, находится более 300 тонн отходов различных классов опасности. Отходы на свалку продолжают завозить, у шламонакопителей, отстойника-нейтрализатора сложилась опасная для людей обстановка.

По просьбе следствия Октябрьский районный суд Рязани наложил арест на имущество, запретил собственникам пользоваться объектами, принимать отходы.

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