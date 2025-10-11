Строительство школы для одаренных детей в Рязани планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщили в министерстве строительства Рязанской области.

Заместитель председателя правительства региона, министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун посетил площадку, где возводится школа для одарённых детей «Лидер» в микрорайоне Мервино Рязани.

Здание рассчитано на 800 учащихся. В ходе визита Павел Супрун вместе с министром строительного комплекса региона Маратом Султановым осмотрели строительную площадку и ознакомились с ходом работ.

На объекте работают более 120 человек. На данный момент завершены инженерно-изыскательские работы и подготовка площадки. Ведутся работы по возведению несущих конструкций здания на втором этаже.

Планируется, что строительство будет завершено и школа будет введена в эксплуатацию в 2027 году.