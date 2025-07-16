Строительство, ремонт и оснащение соцобъектов обсудили на «правительственном часе» в Рязанской областной Думе

В среду, 16 июля, в рамках заседания Рязанской областной Думы состоялся «правительственный час», посвящённый строительству, ремонту и оснащению социальных объектов в регионе. С докладами по теме выступило руководство региональных министерств строительного комплекса, здравоохранения, образования, а также физической культуры и спорта. Заслушав доклады выступающих, депутаты традиционно адресовали им свои вопросы.

Об интенсивной работе по привлечению в регион средств на строительство социальных объектов, а также о ходе реализации ключевых проектов и планах на будущее рассказал глава министерства строительного комплекса Марат Султанов. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом объём средств, направленных на возведение соцобъектов, вырос почти вдвое. В 2025 году общий объём средств, направленных на эти цели, составил 6,2 млрд рублей. Из них 2,7 млрд рублей – средства, привлечённые из федерального бюджета. На сегодняшний день продолжается строительство 16 объектов социальной сферы. Пять объектов достроят до конца года, возведение двух объектов завершено. Зампред правительства Рязанской области — глава регионального Минздава Александр Пшенников акцентировал внимание депутатов на том, что в регионе несколько лет подряд достигаются и в некоторых случаях превышаются плановые показатели по количеству проведённых капремонтов, закупке медоборудования и транспорта. Например, в 2024 году возведено рекордное для региона количество ФАПов – 33 единицы.

Заместитель министра образования Рязанской области Александра Кондратьева отметила, что активно ведётся работа по капитальному ремонту и оснащению образовательных учреждений. На сегодняшний день удалось отремонтировать каждую шестую школу региона. На данный момент капремонт ведётся в девяти школах, двух детсадах, в одном колледже. Отремонтированы три оздоровительных детских лагеря. Строительство оснащение и ремонт спортивных учреждений – также в приоритете. И.о. главы регионального Минспорта Виталий Шабанов обратил внимание, что благодаря улучшению спортивной инфраструктуры, удалось увеличить долю граждан, вовлечённых в занятия физкультурой и спортом. Сейчас их количество составило около 60% от общего населения.

Депутат Елена Синица обратила внимание на возводимую в Дашково-Песочне поликлинику: соблюдаются ли сроки строительства? Введут ли объект в пользование вовремя? Как обстоят дела с оснащением медучреждения персоналом и оборудованием? Александр Пшенников заверил: строительство поликлиники завершится уже в этом году. В начале следующего года медучреждение получит лицензию, и его будут готовить к запуску. В настоящий момент ведётся подготовка к закупке оборудования, штат новой поликлиники сформирован на 85%.

Акцентировали парламентарии внимание и на других объектах. Например, они заинтересовались ходом строительства школы в Семчине и школы в Дашково-Песочне (район ДПР-7). Прозвучали вопросы о будущем участка с пустырём на улице Праволыбедской, где ранее располагался хоккейный стадион, о необходимости увеличивать в Рязанской области количество дворовых спортивных площадок как мест притяжения и полезного времяпровождения граждан, а также о совершенствовании инфраструктуры для подготовки спортсменов-гребцов.

Парламентарий Вадим Польевтов поинтересовался судьбой 50-метрового бассейна, строительство которого в Рязани было анонсировано несколько лет назад. Марат Султанов уточнил, что был разработан проект объекта, подобран участок для его строительства. Виталий Шабанов уточнил: необходимость реализации проекта неоднократно подчёркивали региональные власти, с ними солидарны чиновники федерального Минспорта, ведь Рязанская область – единственный регион, не имеющий подобного бассейна. Местным спортсменам-пловцам для прохождения подготовки приходится ездить в другие регионы. Пока проект поставлен на паузу, регион фактически «стоит в очереди» на его реализацию. И. о. министра спорта отметил, что совместными усилиями власти и общественности важно привлекать внимание к ситуации и делать всё, чтобы 50-метровый бассейн в Рязани всё-таки был построен.

Совершенствование инфраструктуры для детского оздоровления и отдыха – также в зоне внимания парламентариев. Отвечая на вопрос об обновлении инфраструктуры, замминистра образования Александра Кондратьева доложила, что на базах детского отдыха создаются модульные конструкции, эта работа будет продолжена. Многие лагеря нуждаются в ремонте корпусов и построек. Для решения этой проблемы Минобр регулярно подаёт заявки на привлечение федеральных средств.

Обсуждение подытожил спикер Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Руководитель регионального парламента отметил, что несмотря на завершение сессии, депутатам необходимо детально отработать прозвучавшие на «правительственном часе» вопросы и проблемы в ходе заседания профильного комитета и зафиксировать их в качестве предложений в итоговом проекте постановления: