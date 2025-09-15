Строительство филиала больницы №11 в Рязани завершится к концу 2025 года

Строительство филиала отделения больницы №11 в Дашково-Песочне завершится к концу 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба минстроя Рязанской области.

Жительница Рязани поинтересовалась в комментариях к записи губернатора Павла Малкова в телеграм-канале, когда будет завершено строительство филиала больницы №11. Ответ дали в минстрое региона.

В министерстве отметили, что на объекте уже завершили работы по устройству монолитного каркаса здания поликлиники и котельной, а также дренажной системы для отвода грунтовых вод. Сейчас строители возводят ограждающие конструкции технического этажа здания, прокладывают внутренние инженерные сети электроснабжения, проводят работы по устройству фасада здания котельной.

Окончание строительных работ планируется на декабрь 2025 года.