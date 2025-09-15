Понедельник, 15 сентября, 2025
12.6 C
Рязань
Общество

Строительство филиала больницы №11 в Рязани завершится к концу 2025 года

Анастасия Мериакри
Изображение от awesomecontent на Freepik

Строительство филиала отделения больницы №11 в Дашково-Песочне завершится к концу 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба минстроя Рязанской области.

Жительница Рязани поинтересовалась в комментариях к записи губернатора Павла Малкова в телеграм-канале, когда будет завершено строительство филиала больницы №11. Ответ дали в минстрое региона.

В министерстве отметили, что на объекте уже завершили работы по устройству монолитного каркаса здания поликлиники и котельной, а также дренажной системы для отвода грунтовых вод. Сейчас строители возводят ограждающие конструкции технического этажа здания, прокладывают внутренние инженерные сети электроснабжения, проводят работы по устройству фасада здания котельной.

Окончание строительных работ планируется на декабрь 2025 года.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».

Последние новости

Происшествия

Скончалась руководитель рязанского молодёжного театра «Нюанс» Лилия Черно-Иваненко

Лилия Черно-Иваненко родилась 11 марта 1969 года в Рязани. В 1995 году окончила Рязанский филиал Московского государственного университета культуры.
Общество

Не фотосессия, а духовное событие: в Рязани провели мастер-класс по съемке таинства крещения

На событии присутствовали как профессиональные фотографы, так и те, кто только делает первые шаги в этом искусстве.
Общество

Волонтеры рассказали, как проходили поиски 84-летней пенсионерки в Клепиковском районе

В ночь с 11 на 12 сентября экипаж АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс» отправился на поиски Ларисы Ждановой 1941 года рождения.
Экология, природа, животные

У белок Нильса и Ники родилось потомством на Биостанции РГУ

Два бельчонка, предположительно мальчик и девочка, уже начали самостоятельную жизнь.
Происшествия

Министерство здравоохранения возместит 250 тысяч инвалиду из Рязани

Житель Рязани, страдающий онкологическим заболеванием, обратился в прокуратуру в связи с ненадлежащим лекарственным обеспечением.
Новости России

Они шли за мечтой — и не вернулись: «Черный август» унёс жизни альпинистов

Горы не спрашивают возраста, пола или гражданства. Они просто забирают
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Актер Дмитрий Лагачев умер от инфаркта: его коллеги не верят в случившееся

Артист известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Морские дьяволы», а также в фильме «Гарпастум». Он также занимался дубляжом, подарив свой голос персонажам многих мультфильмов.