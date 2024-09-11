Стресс помогает повысить подвижность сперматозоидов

Исследователи из Университета штата Колорадо обнаружили, что стрессовые события способны временно улучшать качество спермы, изменяя подвижность сперматозоидов. Об этом сообщает журнал Nature Communications (NatComms).

За последние 50 лет в мире отмечается значительный спад в качестве спермы, что коррелирует с воздействием различных стрессоров из окружающей среды. В новом исследовании ученые исследовали изменения в внеклеточных везикулах (ВВ) — мелких частицах, которые выделяются из мужской репродуктивной системы и играют важную роль в развитии сперматозоидов. Эти изменения происходили после завершения стрессового воздействия.

Эксперименты проводились как на людях, так и на животных. В обоих случаях стресс индуцировал увеличение подвижности сперматозоидов и активность митохондрий, которые обеспечивают химическую энергию для клеточных реакций.

«Представьте, что у вас есть автомобиль, который с трудом поднимается на крутой холм. Когда двигатель нагружен, автомобиль становится менее эффективным. Однако, добавив немного газа, вы можете повысить общую производительность для более плавной езды», — объяснили специалисты.

По мнению ученых, это открытие может быть эволюционно важным для повышения фертильности после глобальных кризисов.