Среда, 11 сентября, 2024

Стресс помогает повысить подвижность сперматозоидов

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от wayhomestudio на Freepik

Исследователи из Университета штата Колорадо обнаружили, что стрессовые события способны временно улучшать качество спермы, изменяя подвижность сперматозоидов. Об этом сообщает журнал Nature Communications (NatComms).

За последние 50 лет в мире отмечается значительный спад в качестве спермы, что коррелирует с воздействием различных стрессоров из окружающей среды. В новом исследовании ученые исследовали изменения в внеклеточных везикулах (ВВ) — мелких частицах, которые выделяются из мужской репродуктивной системы и играют важную роль в развитии сперматозоидов. Эти изменения происходили после завершения стрессового воздействия.

Эксперименты проводились как на людях, так и на животных. В обоих случаях стресс индуцировал увеличение подвижности сперматозоидов и активность митохондрий, которые обеспечивают химическую энергию для клеточных реакций.

«Представьте, что у вас есть автомобиль, который с трудом поднимается на крутой холм. Когда двигатель нагружен, автомобиль становится менее эффективным. Однако, добавив немного газа, вы можете повысить общую производительность для более плавной езды», — объяснили специалисты.

По мнению ученых, это открытие может быть эволюционно важным для повышения фертильности после глобальных кризисов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Инцидентом с отравлением угарным газом в Рязани заинтересовался Бастрыкин

В Рязанском перинатальном центре родоразрешили пациентку с тазовым предлежанием плода

В Рязани прошел мастер-класс по оказанию первой медпомощи для старшеклассников

Рязанская область помогает с реконструкцией 17 объектов в Херсонской области

Более 800 тысяч рублей рязанцы потратили на услуги парикмахеров и салоны красоты за 7 месяцев 2024 года

В Рязани два участка возле Лесопарка перейдут в собственность администрации

Названы четыре универсальных правила Вселенной, способные изменить вашу жизнь

В Рязанской области открылся патриотический музей СВО

В Рязани автоподставщики пытались устроить ДТП на Московском шоссе

СТС продлит лето комедией «Солнце, море, два ствола»

На Московском шоссе в Рязани рассыпали кирпичи

Виктор Низовой — о проекте «Третье сентября»: Спасибо сценаристам за моего дядю Петю, мы его прозвали дядей Витей