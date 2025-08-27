Среда, 27 августа, 2025
11.3 C
Рязань
Новости России

Страшный пожар почти уничтожил Останкинскую телебашню 25 лет назад

powder
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Ровно 25 лет назад, 27 августа 2000 года, страшный пожар почти уничтожил Останкинскую телебашню в Москве, напомнила «Лента.ру».

Возгорание началось на высоте между 454 и 478 метрами. Вскоре в московских квартирах перестали показывать телеканалы. На место техногенной аварии приехали пожарные и скорые. Пожар полыхал на высоте нескольких сотен метров, бороться с ним на земле было невозможно.

«Пожарные пытались гасить пламя при помощи огнетушителей, а также с вертолетов», — говорится в публикации.

Примерно через полчаса после поступления сигнала о пожаре началась эвакуация людей. Причиной ЧП стали действия сотрудников компании, занимавшейся системами связи. Они установили в здании усилитель, кабели не выдержали возросшей нагрузки и перегрелись. Пожар шел сверху вниз.

Жертвами стали замначальника управления Государственной противопожарной службы СВАО Москвы Владимир Арсюков и его спутники, они были в лифте, который сорвался с высоты нескольких сотен метров. 

Продвижение огня остановили около 5 часов утра 28 августа, он добрался до отметки 80 метров. К 12:30 возгорание локализовали, а в 17:30 — ликвидировали. Ущерб от пожара составил миллиард рублей. Телебашню полностью реконструировали за семь лет.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Армия и СВО

Чиновник из Воронежской области Шляхта отправился на СВО и попал на службу в Рязань

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

Жена пропавшего на Босфоре российского пловца попросила помощи

У Николая Свечникова недавно родился сын, сейчас мальчику 8 месяцев

Последние новости

Общество

Жители Рязанской области смогут использовать электронную подпись в мессенджере МАХ

Подписание в «Госключе» гарантирует безопасность сделки.
Происшествия

В Елатьме 19-летний водитель устроил серьёзное ДТП

Местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие.
Новости России

Друзья рассказали подробности загадочной гибели школьника в Екатеринбурге

Мальчик, разбившийся насмерть в Екатеринбурге, не дожил до своего дня рождения...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...
Происшествия

Рязанец получил год колонии строгого режима за повторную пьяную езду

Суд в Скопине назначил условное наказание водителю, который имея непогашенную судимость и будучи лишенным водительских прав, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).
Новости России

Мигранты играли в бейсбол на мемориале воинам Великой Отечественной под Тулой

Следственный комитет начал проверку после публикации видео, на котором...
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

В бердской школе раскрыли детали смерти ученицы на репетиции к 1 сентября

Причиной смерти ученицы девятого класса школы № 3 «Пеликан» в...