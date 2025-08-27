Страшный пожар почти уничтожил Останкинскую телебашню 25 лет назад

Ровно 25 лет назад, 27 августа 2000 года, страшный пожар почти уничтожил Останкинскую телебашню в Москве, напомнила « Лента.ру ».

Возгорание началось на высоте между 454 и 478 метрами. Вскоре в московских квартирах перестали показывать телеканалы. На место техногенной аварии приехали пожарные и скорые. Пожар полыхал на высоте нескольких сотен метров, бороться с ним на земле было невозможно.

«Пожарные пытались гасить пламя при помощи огнетушителей, а также с вертолетов», — говорится в публикации.

Примерно через полчаса после поступления сигнала о пожаре началась эвакуация людей. Причиной ЧП стали действия сотрудников компании, занимавшейся системами связи. Они установили в здании усилитель, кабели не выдержали возросшей нагрузки и перегрелись. Пожар шел сверху вниз.

Жертвами стали замначальника управления Государственной противопожарной службы СВАО Москвы Владимир Арсюков и его спутники, они были в лифте, который сорвался с высоты нескольких сотен метров.

Продвижение огня остановили около 5 часов утра 28 августа, он добрался до отметки 80 метров. К 12:30 возгорание локализовали, а в 17:30 — ликвидировали. Ущерб от пожара составил миллиард рублей. Телебашню полностью реконструировали за семь лет.